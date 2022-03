Götze will zu Topklub – Bundesliga-Rückkehr ausgeschlossen?

Mit seinem Wechsel zur PSV Eindhoven überraschte Mario Götze im Oktober 2020 Experten und Fans gleichermaßen. Beim Klub aus der Eredivisie fand der 29-Jährige inzwischen wieder zur Topform. Im Interview mit der ‚Sports Illustrated‘ bringt der ehemalige deutsche Nationalspieler nun ein wenig Licht ins Dunkle, was seine Zukunftspläne angeht.

Unter der Anzeige geht's weiter

„Ich habe mir immer auf die Fahne geschrieben, dass ich unbedingt die Champions League gewinnen möchte“, lässt Götze ambitioniert verlauten. Um dies zu erreichen, peilt der Kreativspieler einen Wechsel in eine größere Liga an. Er wolle „in Europa auf höchstem Niveau spielen“, dabei „vorzugsweise in Italien oder Spanien“ auf Titeljagd gehen. „Die Premier League mit ihrer ausgeglichenen Liga reizt mich auch“, fügt der Dribbler hinzu.

Bundesliga-Rückkehr möglich

Auch eine Rückkehr in die Bundesliga ist für Götze noch immer eine Option. Dabei sei ihm vor allem das Gesamtpaket, bestehend „aus Trainer und Verein“, wichtig. „Unbedingt in die Bundesliga zurück“ müsse der ehemalige Spieler von Borussia Dortmund und Bayern München aber nicht, stellt er klar.

Ein Verein, für den Götze lobende Worte findet, ist RB Leipzig. „Auch Domenico Tedesco ist ein sehr spannender Trainer mit viel Potenzial – besonders jetzt in Leipzig“, so Götze, der außerdem findet, der Cheftrainer eines Klubs sei „die wichtigste Personalie im Fußball“.

Verbleib in Eindhoven ausgeschlossen?

Obwohl Götze noch bis 2024 in Eindhoven unter Vertrag steht, klingen seine Worte wenig nach Verbleib über den Sommer hinaus: „Mal schauen, wie es sich entwickelt, erstmal geht es darum, die aktuelle Saison möglichst erfolgreich zu beenden.“

Für Götze hatten „beim Wechsel nach Eindhoven Roger Schmidt und sein Konzept einen maßgeblichen Einfluss“. Der deutsche Übungsleiter und die PSV gehen mit Vertragsende im Sommer getrennte Wege, das steht bereits fest.