Ex-Kölner Sörensen nach Italien

Frederik Sörensen wird seine Laufbahn in der italienischen Serie B fortsetzen. Wie der Zweitligist Delfino Pescara am Dienstagmittag bekanntgab, ist der Innenverteidiger zum Medizincheck eingetroffen. Ist dieser erfolgreich, wird Sörensen beim Tabellen-16. unterschreiben.

Eine Ablöse muss der Verein aus den Abruzzen nicht aufbringen, am Sonntag löste Sörensen seinen bis Sommer datierten Vertrag beim 1. FC Köln auf. Bei den Domstädtern spielte der 28-jährige Däne nach insgesamt 100 Pflichtspieleinsätzen keine Rolle mehr.

#FrederikSørensen 🇩🇰 è arrivato a Pescara!



Visite mediche per il centrale ex #Colonia in attesa di firme e primo allenamento in ⬜️🟦 pic.twitter.com/yuGws1WMyT