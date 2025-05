Langer Vertrag: Ache wechselt zum FC

Ragnar Ache stand noch im Winter kurz vor einem Wechsel nach Italien zu Como 1907, im letzten Moment platzte der Deal aber. Ein halbes Jahr später verlässt der Stürmer den 1. FC Kaiserslautern doch – und wechselt zum 1. FC Köln.

Unter der Anzeige geht's weiter

Beim Zweitligameister unterschreibt der 26-Jährige einen Vertrag bis 2029. „Schon in den ersten Gesprächen mit Ragnar hatte ich das Gefühl, dass er sportlich wie menschlich sehr gut zum 1. FC Köln passt. Er ist nicht nur ein richtig guter Stürmer, sondern auch ein Typ, der sich schnell in unsere Mannschaft integrieren wird und unsere Offensive mit seiner Qualität in der Spitze verbessert“, so Thomas Kessler, Kölns neuer Sportdirektor.

Die Ablöse beträgt dem Vernehmen nach festgeschriebene 4,5 Millionen Euro, bei den Roten Teufeln wäre der Vertrag im kommenden Jahr ausgelaufen. „Als der Anruf vom 1. FC Köln kam, dachte ich einfach nur: Geil. Jetzt freue ich mich wirklich sehr, dass mein Wechsel nach Köln geklappt hat und kann es kaum erwarten, hier im Stadion aufzulaufen. Bei meinem letzten Spiel für Kaiserslautern durfte ich bereits diese unglaubliche Stimmung der Kölner Fans erleben, jetzt will ich hier für den FC auf dem Platz stehen – und hoffentlich oft meinen Torjubel zeigen“, so Ache in der Mitteilung der Kölner.