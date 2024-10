Undav knipst Deutschland zum Sieg in Bosnien | Zweimal Note 1

Eine halbe Stunde lang lieferte Bosnien-Herzegowina der deutschen Mannschaft einen harten Kampf. Das Team von Sergej Barbarez stand defensiv stabil und kam gut in die Zweikämpfe. Deutschland hatte Schwierigkeiten, Torchancen zu kreieren. In der 29. Minute platzte dann der Knoten nach einem sehenswerten Spielzug, den Deniz Undav (29.) veredelte.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ein Lattentreffer von Ermedin Demirvoic (35.) hätte zum Ausgleich führen können – Glück für Julian Nagelsmann und seine Mannen. Quasi im direkten Gegenzug erhöhte Undav (36.) nach toller Vorlage von Maximilian Mittelstädt auf 2:0. Die anwachsende Dominanz der DFB-Elf machte sich nun auch auf der Anzeigetafel bemerkbar, die bosnischen Spieler verloren immer mehr den Zugriff.

Lese-Tipp

Die DFB-Aufstellung gegen Bosnien-Herzegowina

Deutschland lässt nichts anbrennen

Durchgang zwei sorgte nicht für eine Veränderung der Spieldynamik. Deutschland war weiter am Drücker und hätte die Führung durch Undav (58., VAR greift aufgrund einer Abseitsposition von Tim Kleindienst ein), Florian Wirtz (60., Schuss vor dem Tor abgeblockt) und Serge Gnabry (68., stand zuvor knapp im Abseits) weiter ausbauen können. Stattdessen besorgte Routinier Edin Dzeko (70.) per Kopf nach einer Ecke den Anschlusstreffer.

Unter der Anzeige geht's weiter

Das Tor für die Heimmannschaft ließ die Stimmung im Bilino Polje nochmal hochkochen, die Fans hatten Hoffnung geschöpft und feuerten ihre Landsmänner auf dem Rasen wieder emotional an. Schnell gelang es den Deutschen aber, das Spiel zu beruhigen, den Ball in den eigenen Reihen zirkulieren zu lassen und die aufkommende Hektik wieder im Keim zu ersticken.

Nochmal gefährlich wurden die Bosnier vor dem deutschen Tor nicht, Alexander Nübel wurde dementsprechend auch nicht mehr auf die Probe gestellt. Stattdessen schnupperte das deutsche Team weiter an einem dritten Treffer, war aber nicht mehr zwingend genug. Für ein Foul an Robin Gosens (82.) hätte es Elfmeter geben können, Schiedsrichter Francois Letexier entschied jedoch auf Freistoß an der Ecke des Strafraums.

Unter der Anzeige geht's weiter

Torfolge

0:1 Undav (29.): Grandioser Treffer der DFB-Elf. Ein Chip von Andrich hebelt die Abseitsfalle der Bosnier aus, Wirtz läuft durch und kommt wenige Meter vor Keeper Vasilj an den Ball. Selbstlos legt der Leverkusener nach hinten ab, Undav kommt aus sieben Metern frei zum Abschluss und netzt ein.

0:2 Undav (36.): Mittelstädt kommt an der linken Strafraumseite an den Ball. Er bringt den Ball sehr scharf zwischen Torhüter und die letzte Verteidigungslinie der Gastgeber. Undav kommt mit Anlauf, sticht zum richtigen Zeitpunkt rein und drückt den Ball in klassischer Torjägermanier aus kurzer Distanz über die Linie.

Unter der Anzeige geht's weiter

1:2 Dzeko (70.): Ecke für Bosnien. Tahirovic führt aus, Dzeko schleicht sich am langen Pfosten weg. Kimmich ist im Rückwärtslaufen nicht mehr in der Lage, den Mittelstürmer der Bosnier ausreichend zu stören. Dzeko kommt zum Kopfball und Nübel kann den Ball nur noch aus dem Netz holen.

Die Noten für die DFB-Elf

Wer war euer Spieler des Spiels? Deniz Undav Antonio Rüdiger Maximilian Mittelstädt Robert Andrich Pascal Groß Florian Wirtz Teile deine Antwort Bild wird erstellt

Eingewechselt

66‘ Angelo Stiller (4) für Robert Andrich

66‘ Jonathan Burkardt (4) für Deniz Undav

66‘ Robin Gosens (3) für Maximilian Mittelstädt

82‘ Chris Führich (-) für Serge Gnabry

90+1‘ Waldemar Anton (-) für Pascal Groß