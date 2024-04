Newcastle: Howe will Topspieler halten

Eddie Howe ist zuversichtlich seine begehrten Leistungsträger Alexander Isak und Bruno Guimarães bei Newcastle United zu halten. Auf der heutigen Pressekonferenz sagte Howe über mögliche Transferangebote: „Ich glaube nicht, dass Angst das richtige Wort ist. Ich möchte, dass Alex weiterhin Tore schießt, ich möchte, dass er weiterhin in den Schlagzeilen ist – ich bin mir sicher, dass er das Gleiche will – aber wir wollen ihn langfristig halten.“ Gleiches gelte für Guimarães. „Spieler wie Bruno gibt es nicht an jeder Ecke“, so Howe weiter.

Während Isak bei der Ligakonkurrenz auf dem Zettel steht, flirten PSG und ManCity mit Guimarães. Auf die Frage, ob für die aktuell nur auf Rang acht liegenden Magpies die Qualifikation für Europa nötig ist, um die Topstars halten zu können, sagte Howe: „Sie wird helfen, aber ich glaube nicht, dass sie der entscheidende Faktor sein wird. Vieles wird von unseren Ambitionen abhängen und davon, wohin sich der Verein in absehbarer Zeit entwickeln wird. Wir müssen ihnen zeigen, dass wir ein Verein sind, der sich vorwärtsbewegt. Ich glaube nicht, dass eine Saison das zwangsläufig vorgibt.“