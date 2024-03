115-Millionen-Klausel: City arbeitet an Guimarães-Transfer

Bruno Guimarães erklärte jüngst, dass er Newcastle United nicht ohne Titel-Gewinn verlassen möchte. Zudem ist der defensive Mittelfeldspieler noch bis 2028 an die Magpies gebunden. Dennoch versuchen die europäischen Schwergewichte weiterhin ihr Glück, immerhin soll in dem langfristigen Arbeitspapier eine Ausstiegsklausel in Höhe von 115 Millionen Euro verankert sein.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Informationen der spanischen ‚as‘ möchte Manchester City den Brasilianer unbedingt an Bord holen. Demzufolge hat der Ligarivale bereits Kontakt mit den Beratern des 26-Jährigen geknüpft. Bei City soll Guimarães zusammen mit Leistungsträger Rodri (27) eine neue Mittelfeldachse bilden.

Lese-Tipp

93 Millionen für Rashford | Tauschgerüchte um Simons

Die Skyblues sind mit ihrem Interessen an dem 18-fachen Nationalspieler bekanntlich nicht alleine. Insbesondere Paris St. Germain wurde in den vergangenen Monaten mit dem Sechser in Verbindung gebracht. PSG würde besagte Klausel ebenfalls gerne ziehen, Guimarães hat also die Qual der Wahl.