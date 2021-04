Wechselt Til in die Eredivisie?

Mittelfeldmann Guus Til, der aktuell von Spartak Moskau an den SC Freiburg ausgeliehen ist, könnte offenbar seine Zelte in der Eredivisie aufschlagen. Wie die niederländische Zeitung ‚AD‘ berichtet, beschäftigt sich Feyenoord Rotterdam mit einer Verpflichtung des 23-Jährigen. Sein Vertrag in der russischen Hauptstadt läuft noch bis 2023.

2019 wechselte Til vom AZ Alkmaar nach Moskau. Seit September des vergangenen Jahres spielt der Rechtsfuß auf Leihbasis in Freiburg. Beim Tabellenzehnten der Bundesliga konnte sich der niederländische Nationalspieler bislang noch nicht durchsetzen. Wettbewerbsübergreifend stehen in dieser Saison zwölf Einsätze für die Breisgauer auf der Habenseite.