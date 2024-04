HSV-Alarm: Bénes günstig zu haben – Bundesligisten stehen Schlange

Lászlo Bénes könnte den Hamburger SV im kommenden Transferfenster für eine vergleichsweise geringe Ablösesumme verlassen. Laut ‚Transfermarkt.de‘ ist in dem bis 2026 datierten Kontrakt des zentralen Mittelfeldspielers eine Ausstiegsklausel verankert, die sich im niedrigen einstelligen Millionenbereich bewegen soll.

Unter der Anzeige geht's weiter

Verpasst der Traditionsverein auch in diesem Jahr den Aufstieg in die erste Liga – aktuell rangiert der ehemalige Bundesliga-Dino auf dem vierten Tabellenplatz – dürfte Bénes kaum zu halten sein. Beim HSV gehört der slowakische Nationalspieler zu den absoluten Topspielern. Mit seinen starken Leistungen (27 Scorerpunkte in 27 Partien) lässt der 26-Jährige europaweit aufhorchen, zahlreiche Interessenten wittern bereits ihre Chance.

Lese-Tipp

HSV: Erste Anfragen für Heuer Fernandes

Dem Bericht zufolge haben der FC Genua, Feyenoord Rotterdam sowie der AC Monza die Fährte aufgenommen. Außerdem sollen zwei nicht genannte Klubs aus der Bundesliga „konkretes Interesse“ an Bénes hinterlegt haben. Dem 18-fachen Nationalspieler, der in der Vergangenheit schon für Borussia Mönchengladbach und den FC Augsburg zum Einsatz kam, winkt also die Rückkehr in Deutschlands höchste Spielklasse. Die Frage ist nur, ob er den Gang mit den Hanseaten antreten wird oder eine Luftveränderung ansteht.