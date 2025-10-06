Menü Suche
Bundesliga

VfB-Schock: Demirovic fällt lange aus

Nach dem 1:0-Sieg über den 1. FC Heidenheim klagte VfB-Stürmer Ermedin Demirovic über Schmerzen im Fuß. Nun ist klar, dass er länger ausfallen wird.

von Aaron Schlütter - Quelle: vfb.de | Bild
1 min.
Ermedin Demirovic trägt die Kapitänsbinde @Maxppp

Der VfB Stuttgart muss länger auf Torjäger Ermedin Demirovic verzichten. Wie die Schwaben nach einer MRT-Untersuchung bekanntgeben, hat sich der 27-Jährige eine beginnende Fraktur in der Fußwurzel zugezogen.

VfB Stuttgart 1893
Ermedin #Demirovic fällt vorerst aus

Bei Stürmer Ermedin Demirovic wurde eine beginnende Fraktur der Fußwurzel diagnostiziert.

Gute Besserung, "Medo"!

#VfB | #VfB1893
Nach Vereinsangaben kann Demirovic vorerst nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Laut der ‚Bild‘ ist mit einer Ausfallzeit von acht Wochen zu rechnen.

Der VfB verliert seine Lebensversicherung

Nach dem bis zu 90 Millionen Euro schweren Abgang von Nick Woltemade (23) zu Newcastle United und der Verletzung von Deniz Undav (29), der mit einem Innenbandriss im Knie ausfällt, ist Demirovic der einzige richtige Neuner im Kader des VfB. Diesen Job erledigte der Bosnier zuletzt stark und steuerte in sechs Bundesligaspielen drei Tore sowie eine Vorlage bei.

Obwohl die Stuttgarter ihre Lebensversicherung vorerst verlieren, gibt es Hoffnung, denn laut der ‚Bild‘ könnte Undav für das nächste Bundesligaspiel am 18. Oktober gegen den VfL Wolfsburg zurückkehren und Demirovics Verletzung auffangen.

