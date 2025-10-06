VfB-Schock: Demirovic fällt lange aus

Der VfB Stuttgart muss länger auf Torjäger Ermedin Demirovic verzichten. Wie die Schwaben nach einer MRT-Untersuchung bekanntgeben, hat sich der 27-Jährige eine beginnende Fraktur in der Fußwurzel zugezogen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Nach Vereinsangaben kann Demirovic vorerst nicht mehr am Trainings- und Spielbetrieb teilnehmen. Laut der ‚Bild‘ ist mit einer Ausfallzeit von acht Wochen zu rechnen.

Der VfB verliert seine Lebensversicherung

Nach dem bis zu 90 Millionen Euro schweren Abgang von Nick Woltemade (23) zu Newcastle United und der Verletzung von Deniz Undav (29), der mit einem Innenbandriss im Knie ausfällt, ist Demirovic der einzige richtige Neuner im Kader des VfB. Diesen Job erledigte der Bosnier zuletzt stark und steuerte in sechs Bundesligaspielen drei Tore sowie eine Vorlage bei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Obwohl die Stuttgarter ihre Lebensversicherung vorerst verlieren, gibt es Hoffnung, denn laut der ‚Bild‘ könnte Undav für das nächste Bundesligaspiel am 18. Oktober gegen den VfL Wolfsburg zurückkehren und Demirovics Verletzung auffangen.