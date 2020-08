Leipzig: Sörloth wird teuer

Die Anzeichen für einen Wechsel von Alexander Sörloth zu RB Leipzig verdichten sich. Der norwegische Angreifer von Crystal Palace soll als Ersatz für Patrik Schick kommen, den es aller Voraussicht nach zu Bayer Leverkusen zieht. Laut dem ‚kicker‘ wäre aber auch Sörloth nicht deutlich günstiger als Schick (25 bis 30 Millionen). Dem Fachblatt zufolge kostet der Sturmtank 20 Millionen Euro.

In der vergangenen Saison lief der 24-jährige Sörloth für Trabzonspor auf und erzielte dort in 34 Süper Lig-Partien 24 Treffer. Für sechs Millionen Euro hätten die Türken den Torjäger festverpflichten können, verzichteten aber in erster Instanz auf die Kaufoption. Ob Trabzonspor aufgrund der Coronakrise und diverser Fristverschiebungen noch einmal ein Mitspracherecht erhält, ist nicht final geklärt.