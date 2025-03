Werder verkündet Jung-Trennung

Anthony Jung wird Werder Bremen im Anschluss an die Saison mit Ablauf seines Kontrakts verlassen. Das geben die Grün-Weißen offiziell bekannt. Im Sommer werden sich die Wege also nach dann vier Jahren trennen, nachdem der 33-jährige Abwehrspieler 2021 ablösefrei vom dänischen Erstligisten Bröndby IF verpflichtet wurde. Der frühere deutsche U20-Nationalspieler, der an der Weser immer noch zum erweiterten Stammpersonal gehört, steht aktuell bei 126 Pflichtspieleinsätzen für den Bundesligisten.

„Wir haben Tony unsere Entscheidung in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt. Mit Blick auf die neue Saison wollen wir auf der Position eine Veränderung vornehmen, neue Impulse setzen und auch darüber zur Weiterentwicklung der Mannschaft beitragen. Tony hat in den letzten vier Jahren eine wichtige Rolle in der Mannschaft eingenommen, war Stammspieler in unserem Team sowohl beim Aufstieg als auch bei der Etablierung des Teams in der Bundesliga. Tony hat bisher alles für Werder gegeben – und wir sind überzeugt, dass er es auch weiterhin tun wird“, begründet Lizenzbereichsleiter Peter Niemeyer die Entscheidung.