Bayern-Abschied: Die Optionen für Sommer

Letztlich erreichte Yann Sommer ein großes Ziel: Nach neun Jahren in der Bundesliga reckte der Torhüter erstmals die Meisterschale in die Höhe. Unter anderem dafür war er im Winter von Borussia Mönchengladbach zum FC Bayern gewechselt. Schon damals wurde verabredet: Kehrt Manuel Neuer (37) nach seinem Beinbruch zurück, wird der langjährige Kapitän wieder die Nummer eins im Tor.

Genau danach sieht es nun aus – und wie besprochen darf Sommer die Bayern trotz einer Vertragslaufzeit bis 2025 nun wieder verlassen. In etwa jene neun Millionen Euro Ablöse, die nach Mönchengladbach flossen, sollen möglichst wieder reinkommen. Sommer hat seinen Dienst getan, für die Rolle als Ersatzkeeper ist der 34-Jährige trotz eines nicht fehlerfreien zweiten Saisonabschnitts zu gut.

Lese-Tipp

Bericht über Zusage: Kane will im Ausland nur zu Bayern

Doch wo landet Sommer nun? In den vergangenen Jahren wurde der Schweizer Nationalkeeper immer wieder mit Manchester United in Verbindung gebracht. Doch der englische Rekordmeister hat es mittlerweile auf André Onana (27) abgesehen. Klappt dieser Deal, wird wiederum eine Planstelle bei Inter Mailand frei. Dort steht Sommer hoch im Kurs – zumal er nicht allzu teuer sein wird. Das unterstreicht die ‚Gazzetta dello Sport‘ am heutigen Montag nochmals.

VfB klopft an

Eine weitere Option bietet sich für Sommer derweil in der Bundesliga. Der VfB Stuttgart sucht eine neue Nummer eins und hat dabei laut der ‚Bild‘ auch Sommer und Alexander Nübel (26) im Blick. Ob einer der beiden ambitionierten Schlussmänner sich jedoch auf ein Engagement bei einem Abstiegskandidaten einlässt, ist fraglich. Doch immerhin arbeitet mittlerweile Torwart-Trainer Steffen Krebs beim VfB, den Sommer noch aus gemeinsamen Gladbacher Tagen kennt.

Wahrscheinlicher bleibt für Sommer also das Ausland. Der ‚kicker‘ berichtete im Mai mal vom Interesse vom FC Villarreal, dem FC Valencia und Leicester City. Die Engländer sind nach dem Abstieg aus der Premier League sicherlich keine Option mehr. Valencia hat mit Giorgi Mamardashvili (22) ein Top-Talent am Start. Villarreal dagegen baut aktuell auf den 40-jährigen Pepe Reina. Gut möglich, dass der Name Sommer dort nochmal zur Sprache kommt.