U21-Europameisterschaft
U21: Di Salvo nominiert Duo nach
1 min.
@Maxppp
Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss gezwungenermaßen zwei Änderungen im Aufgebot vornehmen. Innenverteidiger Linus Gechter (21/Hertha BSC) und Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (21/Union Berlin) können die Reise zum Nachwuchs verletzungsbedingt nicht antreten.
Unter der Anzeige geht's weiter
DFB-Nachwuchs @DFBNachwuchs – 12:34
ℹ️ UPDATE:Bei X ansehen
Linus #Gechter von @HerthaBSC und Aljoscha #Kemlein von @fcunion können verletzungsbedingt leider nicht zur #U21 reisen.
Nachnominiert wurden Elias #Baum von @Eintracht und Kofi #Amoako von @DynamoDresden.
Linus #Gechter von @HerthaBSC und Aljoscha #Kemlein von @fcunion können verletzungsbedingt leider nicht zur #U21 reisen.
Nachnominiert wurden Elias #Baum von @Eintracht und Kofi #Amoako von @DynamoDresden.
Für das angeschlagene Duo nachnominiert wurden Rechtsverteidiger Elias Baum (19/Eintracht Frankfurt) sowie Sechser Kofi Amoako (20/Dynamo Dresden). Die U21 trifft in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 am 10. Oktober zuhause auf Griechenland und vier Tage später auswärts auf Nordirland.
Unter der Anzeige geht's weiter
Videos & Highlights
Meistgelesen
Erkunden