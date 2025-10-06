U21: Di Salvo nominiert Duo nach

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss gezwungenermaßen zwei Änderungen im Aufgebot vornehmen. Innenverteidiger Linus Gechter (21/Hertha BSC) und Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (21/Union Berlin) können die Reise zum Nachwuchs verletzungsbedingt nicht antreten.

Für das angeschlagene Duo nachnominiert wurden Rechtsverteidiger Elias Baum (19/Eintracht Frankfurt) sowie Sechser Kofi Amoako (20/Dynamo Dresden). Die U21 trifft in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 am 10. Oktober zuhause auf Griechenland und vier Tage später auswärts auf Nordirland.