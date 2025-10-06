Menü Suche
U21-Europameisterschaft

U21: Di Salvo nominiert Duo nach

von Fabian Ley
1 min.
Antonio di Salvo @Maxppp

Die deutsche U21-Nationalmannschaft muss gezwungenermaßen zwei Änderungen im Aufgebot vornehmen. Innenverteidiger Linus Gechter (21/Hertha BSC) und Mittelfeldspieler Aljoscha Kemlein (21/Union Berlin) können die Reise zum Nachwuchs verletzungsbedingt nicht antreten.

DFB-Nachwuchs
ℹ️ UPDATE:

Linus #Gechter von @HerthaBSC und Aljoscha #Kemlein von @fcunion können verletzungsbedingt leider nicht zur #U21 reisen.

Nachnominiert wurden Elias #Baum von @Eintracht und Kofi #Amoako von @DynamoDresden.
Für das angeschlagene Duo nachnominiert wurden Rechtsverteidiger Elias Baum (19/Eintracht Frankfurt) sowie Sechser Kofi Amoako (20/Dynamo Dresden). Die U21 trifft in der Qualifikation für die Europameisterschaft 2027 am 10. Oktober zuhause auf Griechenland und vier Tage später auswärts auf Nordirland.

veröffentlicht am - Aktualisiert am
