Twente-Interesse an Unnerstall

Der FC Twente will Lars Unnerstall (30) von der PSV Eindhoven verpflichten. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, soll der Schlussmann in Enschede Joël Drommel als Nummer eins ersetzen. In Eindhoven fristet der Deutsche ein Dasein als Ersatzmann für Yves Mvogo. Mit Willem II soll außerdem ein weiterer Verein aus der Eredivisie Interesse an Unnerstall angemeldet haben.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der gebürtige Ibbenbürener spielte in Deutschland für den FC Schalke 04 und Fortuna Düsseldorf in den beiden höchsten Spielklassen, bevor sein Weg ihn in die Niederlande führte. Dort lief er bislang für Eindhoven und den VVV Venlo auf. In der laufenden Spielzeit kommt der Torhüter lediglich auf drei Einsätze.