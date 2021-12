Pochettino: „Spüre die Unterstützung“

Mauricio Pochettino hat keinen Zweifel an seiner Jobsicherheit bei Paris St. Germain. „Ich kann die Unterstützung meiner Spieler und des Vereins spüren“, erklärte der PSG-Coach auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Duell gegen den FC Brügge (zitiert via ‚RMC‘), „die Klubführung weiß, was wir tun und wo wir stehen. Wir alle kennen den Prozess, in dem wir uns zurzeit befinden. Ich weiß, dass wir uns in manchen Punkten verbessern müssen. Wir wissen, wohin der Weg führt.“

PSG ist seit drei Spielen ohne Sieg. Am Wochenende kam die Mannschaft von Pochettino nicht über ein 1:1 gegen den RC Lens hinaus – zu wenig für die hohen Ansprüche der Pariser. Nach FT-Infos denken die Verantwortlichen deshalb über eine Verpflichtung von Zinedine Zidane nach.