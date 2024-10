UEFA-Fünfjahreswertung: Ärgerliche Woche für Deutschland

Drei Siege, vier Niederlagen und ein Unentschieden – die Ausbeute der deutschen Vereine in den europäischen Wettbewerben war in dieser Woche ziemlich durchwachsen. In der Fünfjahreswertung der UEFA rutscht der deutsche Klubfußball deshalb ein wenig ab. Im Saisonranking zieht Italien mit jetzt 7.500 Punkten an Deutschland (7.250) vorbei.

Unter der Anzeige geht's weiter

Ganz vorne preschen die Engländer mit 8.571 Punkten ordentlich voran, die Spanier (6.714) kommen mit Siegen von Real und Co. ein Stück näher an die Deutschen heran. Dennoch würde Spanien nach aktuellem Stand und Streichung der Saisonwertung von 2020/21 in der Gesamtwertung Platz drei an Deutschland verlieren und auf Rang vier abrutschen.

Lese-Tipp

„In jeder Hinsicht dominant“: Hütters Monaco mischt Europa auf

Für die Anzahl und Verteilung der Startplätze ist das gleichwohl unerheblich, Abstriche muss erst der Fünftplatzierte machen. Das sind aktuell die Franzosen, die in dieser Saison auf 7.071 Zähler kommen und sich bereits ein gutes Stück von den Niederlanden (5.500) distanziert haben. In der Gesamtwertung nur Siebter, aber in dieser Saison bislang richtig stark sind derweil die Portugiesen (8.200).

Unter der Anzeige geht's weiter

Saisonwertung 2024/25

1 England 8.571

8.571 2 Portugal 8.200

8.200 3 Italien 7.500

7.500 4 Deutschland 7.250

7.250 5 Tschechien 7.100

7.100 6 Frankreich 7.071

7.071 7 Spanien 6.714

6.714 8 Belgien 6.000

6.000 9 Niederlande 5.500

5.500 9 Schweden 5.500

UEFA-Fünfjahreswertung

(in Klammern das Streichergebnis)