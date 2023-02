Gespräche laufen: Doch noch ein Ausweg für Zaniolo?

Eine Woche ist es her, dass sich ein erboster José Mourinho seinen Spieler Nicolò Zaniolo (23) öffentlich vorknöpfte. „Leider scheint er zu bleiben. Ich sage leider, weil er seit einem Monat sagt, dass er gehen will. Er hat mir, dem Verein und seinen Mannschaftskameraden gesagt, dass er nicht mehr für die Roma spielen will“, echauffierte sich der Trainer der AS Rom.

Die Premier League galt als wahrscheinlichstes Ziel, die Forderungen der Römer wollten aber nur wenige Vereine erfüllen. Die Möglichkeit, zum AFC Bournemouth zu gehen, schlug Zaniolo aus.

30 Millionen Euro sollen die Engländer geboten haben.

Der Roma und den verärgerten Fans reichte der Offensivspieler im Anschluss in einem öffentlichen Brief die Hand, will aber zugleich gegen den Verein vor Gericht ziehen. Hass-Botschaften und Bedrohungen einiger Anhänger sowie den psychischen Druck führt Zaniolo auf das Verhalten seines Arbeitgebers zurück.

Zwei Anfragen

Vor dreieinhalb Wochen trug der Italiener letztmals das Roma-Trikot. Ob weitere Einsätze hinzukommen, ist zumindest fraglich. Und auch ein Wechsel in diesem Winter ist noch nicht endgültig vom Tisch. Gianluca Di Marzio berichtet von zwei Anfragen aus der Türkei.

So sollen Galatasaray und Fenerbahce sich nach Zaniolo erkundigt haben. Aus Italien erhielten die Istanbuler Klubs die Antwort, dass keine Leihe, sondern nur ein Kauf in Frage kommt. Bis Mittwoch bleibt Zeit für einen Deal, dann schließt auch in der Türkei das Transferfenster.