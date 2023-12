Verlässt Weltmeister-Trainer Wück den DFB?

U17-Nationaltrainer Christian Wück hat einen Verbleib beim DFB offengelassen. „Es gibt noch keine Tendenz, aber der DFB ist mein erster Ansprechpartner“, bemerkt der 50-Jährige gegenüber der ‚Sport Bild‘ zwar, moniert aber auch aktuelle Entwicklungen bei seinem Arbeitgeber: „Ich war überrascht über die Maßnahme des DFB, allen Trainern nur noch Einjahresverträge zu geben. […] Es verändert sich gerade viel, auch mit dem Schritt von Joti (Chatzialexiou, Anm. d. Red.).“ Letztgenannter Sportlicher Leiter der Nationalmannschaften verlässt den Verband zum Jahresende.

„Ich fahre jetzt in den Urlaub, dann muss ich mir darüber im Klaren werden, was ich will“, sagt Wück, der vor wenigen Wochen mit der deutschen U17-Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft in Indonesien gewann. Sollte auch er dem DFB den Rücken kehren, könnte sein Weg in den Klubfußball führen: „Ich werde oft gefragt, ob ein Job als Vereinstrainer für mich infrage kommen würde – natürlich kommt er infrage.“