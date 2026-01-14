Menü Suche
HSV: Bierhoff drängt sich auf

von Dominik Sandler - Quelle: Hamburger Morgenpost
Oliver Bierhoff ist 2018 einer von vier DFB-Direktoren @Maxppp

Das freigewordene Amt des Sportvorstands beim Hamburger SV weckt Begehrlichkeiten. Wie der ‚Hamburger Morgenpost‘ zu entnehmen ist, würde Oliver Bierhoff den Job gerne übernehmen. Der 57-Jährige war bis Ende 2022 Geschäftsführer beim DFB-Team und ist seitdem vereinslos.

Bierhoff hat eine Hamburger Vergangenheit. Zwischen 1988 und 1990 war er selbst für die Rothosen am Ball. Neben dem gebürtigen Karlsruher werden unter anderem Ralf Rangnick, Jonas Boldt, Fabian Wohlgemuth und Sebastian Kehl als Nachfolger von Stefan Kuntz gehandelt.

