Werder verlängert mit Topscorer Schmidt

Niklas Schmidt (23) bleibt dem SV Werder Bremen langfristig erhalten. Seinen im Sommer auslaufenden Vertrag hat der offensive Mittelfeldspieler verlängert. Zur Laufzeit macht der Zweitligist keine Angaben. Nach FT-Informationen ist das neue Arbeitspapier bis 2025 datiert.

Geschäftsführer Frank Baumann freut sich über Verlängerung mit Schmidt: „Wir freuen uns, dass sich Niklas entschieden hat, auch in der Zukunft das Trikot des SV Werder Bremen zu tragen. Er hat sich durch starke Trainingsleistungen während der Vorbereitung wieder in den Fokus gespielt, seine Chance bei den Profis genutzt und sich in den vergangenen Monaten zu einer festen Größe im Team entwickelt."

Schmidt ist unter Markus Anfang gesetzt, stand in neun von zehn Pflichtspielen der neuen Saison in der Startformation und steuerte einen Treffer sowie vier Assists bei. Damit ist das Werder-Eigengewächs gemeinsam mit Marvin Ducksch Topscorer im Bremer Team.