Tormaschine Onuacho auf dem BVB-Zettel?

Borussia Dortmund hat offenbar Interesse an Paul Onuacho vom KRC Genk. Wie ‚Sky‘ berichtet, steht der 27-jährige Mittelstürmer auf dem Zettel des BVB. In Belgien schoss der 2,01 Meter große Nigerianer in bislang 84 Spielen 56 Tore.

Neben Onuacho bringt ‚Sky‘ den BVB auch mit Dusan Vlahovic (21, AC Florenz) in Verbindung. Weiterhin besteht großes Interesse an Karim Adeyemi (19, RB Salzburg). Dortmund wappnet sich also für den möglichen Abgang von Stürmerstar Erling Haaland (21).