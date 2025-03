Nächster wichtiger Ausfall für Italien?

Italien wird beim Viertelfinal-Rückspiel in der Nations League am Sonntag (20:45 Uhr) gegen Deutschland womöglich auf Abwehrspieler Riccardo Calafiori (22/FC Arsenal) verzichten müssen. Nationaltrainer Luciano Spalletti bestätigte im Anschluss an die gestrige 1:2-Niederlage: „Er hatte ein komisches Gefühl am Knie, er konnte es nicht genau beschreiben.“

Calafiori hat immer mal wieder mit Blessuren zu kämpfen, häufig ist das Knie betroffen. Weitere Untersuchungen sollen nun Aufschluss darüber geben, ob respektive wie schlimm sich der Linksfuß am gestrigen Donnerstag verletzt hat. Nach dem Ausfall von Top-Torjäger Mateo Retegui (25/Atalanta Bergamo) bangt die Squadra Azzurra um den nächsten wichtigen Stammspieler.