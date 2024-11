Will keiner zu Schalke?

Zweitliga-Riese Schalke 04 tut sich bei der Suche nach einem Sportvorstand schwer. Wie der ‚kicker‘ berichtet, stehen „potenzielle Anwärter auf den Job als Sportvorstand auf Schalke nicht gerade Schlange“. Zu hoch war die Fluktuation auf diesem oder vergleichbaren Posten bei S04 in den vergangenen Jahren.

Im September war Sportdirektor Marc Wilmots entlassen worden. Aktuell füllt mit Youri Mulder eine weitere Vereinslegende diese Rolle interimistisch aus und will sich bald wieder seinen Aufgaben im Aufsichtsrat zuwenden. Zur Unterstützung von Direktor Ben Manga will S04 entweder einen Sportvorstand oder -direktor neu an Bord holen. Wie es scheint, eine ziemlich knifflige Angelegenheit.