Profivertrag für Kiel-Youngster Carrera

Holstein Kiel bringt sein Vertrauen in Nachwuchstalent Nicolás Carrera zu Papier. Wie die Störche mitteilen, erhält der 19-Jährige einen Profivertrag bis 2025. Darüber hinaus rückt der 1,93 Meter große Innenverteidiger dauerhaft in die Mannschaft von Cheftrainer Marcel Rapp auf. Carrera feierte bei der 3:4-Niederlage gegen den SC Paderborn Anfang März sein Profidebüt. Im Sommer 2020 war der gebürtige Mexikaner aus den USA von der Dallas Academy in den KSV-Nachwuchs gewechselt.

„Nico hat sich in seiner Zeit bei der KSV sehr gut entwickelt“, freut sich Sportchef Uwe Stöver, „er hat sich schnell in der Trainingsgruppe der Lizenz-Mannschaft integriert und sich durch gute Leistungen, seine hohe Lernbereitschaft und seine offene, sympathische Art einen festen Platz im Team erarbeitet. Wir sehen in Nico das Potential, bei uns den nächsten Schritt in seiner Entwicklung zu gehen und freuen uns darauf, ihn dabei zu begleiten.“