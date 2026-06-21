Bella-Kotchap vor nächstem Wechsel?

Der Ex-Bochumer Armel Bella-Kotchap könnte Hellas Verona nach nur einer Saison bereits wieder verlassen. Wie die ‚Gazzetta dello Sport‘ berichtet, hat sich der FC Venedig nach dem Innenverteidiger erkundigt. Für den deutschen WM-Teilnehmer von 2022 wäre es bereits der vierte Klub seit seinem Abschied vom VfL Bochum im Sommer 2022.

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Bella-Kotchap war damals für rund elf Millionen Euro zum FC Southampton gewechselt, wurde allerdings bereits ein Jahr später an die PSV Eindhoven verliehen. Auch nach seiner Rückkehr konnte sich der 24-Jährige bei den Saints nicht nachhaltig durchsetzen, weshalb es ihn im Sommer 2025 zunächst auf Leihbasis nach Verona zog. Anfang des Jahres verpflichteten die Italiener den Defensivakteur schließlich fest und statteten ihn mit einem Vertrag bis 2030 aus. Verletzungsbedingt kam Bella-Kotchap in der vergangenen Saison jedoch nur auf 19 Einsätze in der Serie A.