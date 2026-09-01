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Transferplus: VfB verkauft Jovanovic

von Fabian Ley
1 min.
Lazar Jovanovic im VfB-Dress @Maxppp

Lazar Jovanovic (19) verlässt den VfB Stuttgart. Der Offensivspieler wechselt zum italienischen Erstligisten Udinese Calcio und unterschreibt dort einen Vertrag bis 2031. Dem Vernehmen nach erhält der VfB 6,5 Millionen Euro Sockelablöse plus 1,5 Millionen an möglichen Bonuszahlungen. Für die Schwaben bedeutet das ein Transferplus: Jovanovic war vor einem Jahr für fünf Millionen von Roter Stern Belgrad gekommen, spielte im Profiteam aber kaum eine Rolle.

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Sportvorstand Fabian Wohlgemuth sagt: „Lazar hat eine vielversprechende Vorbereitung absolviert und in mehreren Testspielen seine Qualitäten gezeigt. Gleichzeitig ist der Konkurrenzkampf innerhalb unseres Kaders groß und der Wechsel nach Udine bietet Lazar die Chance auf mehr Spielanteile, als das voraussichtlich bei uns der Fall gewesen wäre. Wir danken Lazar für die gemeinsame Zeit und wünschen ihm alles Gute für die Zukunft.“

veröffentlicht am - Aktualisiert am
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