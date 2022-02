Spurs boten Alli bei sieben Klubs an

Statt in der englischen Premier League zu bleiben, hätte Dele Alli (25) auch in die französische Ligue 1 wechseln können. Einem Bericht der ‚L’Équipe‘ zufolge bot Tottenham Hotspur eine Leihe des Mittelfeldspielers bei Paris St. Germain, Olympique Lyon, Olympique Marseille, der AS Monaco, Stade Rennes, OGC Nizza und dem OSC Lille an.

Letztlich unterschrieb Alli einen Vertrag bis 2024 beim FC Everton, mit dem er fortan um den Klassenerhalt in der Premier League kämpfen wird. Nach 20 Partien werden für die Toffees zunächst zwölf Millionen Euro Ablöse fällig. Insgesamt können abhängig vom sportlichen Abschneiden bis zu 40 Millionen Euro nach London fließen.