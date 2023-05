20 Millionen: Serie A-Duo heiß auf Danso

Kevin Danso hat sich mit seinen starken Leistungen für den RC Lens auf den Zettel zweier italienischer Schwergewichte gespielt. Wie FT aus Frankreich erfahren hat, zeigen sowohl Inter Mailand als auch die SSC Neapel Interesse an dem Innenverteidiger.

Die Neapolitaner sehen in dem 24-Jährigen einen geeigneten Nachfolger für Min-jae Kim (26), für den sich unter anderem der FC Liverpool und Paris St. Germain interessieren. Kim hat in seinem Vertrag eine Ausstiegsklausel über 52 Millionen Euro verankert, die in der ersten Juli-Hälfte aktiviert werden muss.

Bei den Nerazzurri könnte Danso derweil die Lücke von Milan Skriniar (28) schließen, der im Sommer nach eigenen Aussagen zu PSG wechselt. Die Lombarden sehen den ehemaligen Augsburger als idealen Ersatz. Konkurrenz erhalten Inter und Neapel aus England, dort sind die Scouts zahlreicher Vereine auf den Österreicher aufmerksam geworden.

Überschaubares Preisschild

Lens taxiert den Wert von Danso auf 20 Millionen Euro. Eine Summe, die vor allem englische Klubs problemlos stemmen können. Bei den Lensois, bei denen er noch bis 2026 unter Vertrag steht, ist der Rechtsfuß absoluter Leistungsträger. In der laufenden Saison stand Danso für den Tabellendritten der Ligue 1 in allen 33 Ligaspielen in der Startelf.