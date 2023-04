Neapels Kim: Auch Liverpool in Stellung

Das Interesse an Min-Jae Kim von der SSC Neapel wächst. Wie unsere französische FT-Partnerseite Foot Mercato berichtet, hat inzwischen auch der FC Liverpool die südkoreanische Abwehrkante auf der Wunschliste. Zuletzt meldete nach FT-Infos auch Paris St. Germain Interesse am 1,90 Meter großen Rechtsfuß an, der in Neapel zu den Entdeckungen der Saison gehört. Noch haben die Reds keinerlei Kontakt zu Napoli hergestellt. Doch Kim soll die schwächelnde Defensive in Liverpool verstärken.

Der Innenverteidiger ist am Vesuv unumstrittener Stammspieler und hat erfolgreich den Abgang vom langjährigen Abwehrchef Kalidou Koulibaly kompensiert. Im Sommer kann Kim dank einer Ausstiegsklausel, die während der ersten Julihälfte gültig ist, für 52 bis 53 Millionen Euro wechseln. Neapel versucht derzeit mit Hochdruck, das Arbeitspapier zu verlängern und will den Passus auf 90 Millionen Euro anheben. Der italienische Tabellenführer hatte Kim vor der Saison für 18 Millionen Euro von Fenerbahce verpflichtet.

