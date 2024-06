Pauli verpflichtet Banks

Der FC St. Pauli hat einen Leihspieler fest an den Klub gebunden. Mit Crystal Palace wurde ein Transfer des bisherigen Leihspielers Scott Banks vereinbart. Der 22-jährige Außenstürmer bindet sich langfristig an den Kiezklub.

„Es war mein ausdrücklicher Wunsch, beim FC St. Pauli zu bleiben. Ich habe das Gefühl, hier noch nicht fertig zu sein und gleichzeitig am richtigen Ort für den nächsten Schritt meiner Entwicklung zu sein. Ich bin zudem sehr dankbar für die Unterstützung des Vereins und meiner Mitspieler im vergangenen Jahr, das für mich persönlich nicht leicht war. Umso schöner war der erfolgreiche Abschluss der Spielzeit und die Vorfreude auf die kommende Saison in der Bundesliga“, so Banks, der große Teile der abgelaufenen Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.