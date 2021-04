Die Zahlen zum Nagelsmann-Deal

Der Zeitpunkt

Lange wird es nicht mehr dauern, bis der FC Bayern die Verpflichtung von Julian Nagelsmann bekanntgibt, der Deal ist laut ‚Bild‘ in trockenen Tüchern. Zunächst wurde aber noch die Vertragsauflösung mit Trainer Hansi Flick besiegelt. Der Triple-Trainer kann nun im Anschluss an die EM zum DFB und der Weg für Nagelsmann ist frei.

Die Ablöse

Mit RB Leipzig haben sich die Münchner auf eine Trainer-Rekordablöse geeinigt. Der Sockelbetrag beträgt laut ‚Bild‘ 15 Millionen Euro. Weitere Bonuszahlungen bei Titelgewinnen können die Summe auf bis zu 25 Millionen Euro ansteigen lassen. Der bislang teuerste Trainer-Transfer war der von André Villas-Boas. 15 Millionen Euro hatte der FC Chelsea 2011 an den FC Porto gezahlt.

Die Vertragslänge

Der ‚Bild‘ zufolge unterschreibt Nagelsmann in München einen Fünfjahresvertrag bis 2026 – im schnelllebigen Trainergeschäft durchaus ein Statement. Von den aktuellen Bundesligatrainern hat nur Christian Streich (neun Jahre, vier Monate) eine derart lange Amtszeit vorzuweisen.

Das Gehalt

Drei Millionen Euro soll Nagelsmann in Leipzig pro Saison verdient haben. In München winkt mehr als doppelt so viel: Laut einem Bericht der ‚WAZ‘ einigte sich der 33-Jährige mit Bayern auf ein Jahresgehalt von acht Millionen Euro.