Forss verlängert nach BVB-Gerüchten

Marcus Forss hat seinen Vertrag beim englischen Zweitligisten FC Brentford langfristig verlängert. Der 21-jährige Mittelstürmer unterschreibt laut Vereinsangaben bis 2026. Forss erzielte in der laufenden Saison fünf Tore in 16 Ligapartien, kam zumeist aber nur als Joker zum Zug, sodass eine starke Quote von 77 Minuten pro Treffer zu Buche steht.

Im November berichteten englische Medien, Union Berlin und Borussia Dortmund seien am finnischen Nationalspieler interessiert (drei Spiele, ein Tor). Beim BVB schließt man die Verpflichtung eines weiteren Stürmers aber vorerst ohnehin aus. Schwarz-Gelb will Top-Talent Youssoufa Moukoko nicht den Weg verbauen.

✍ We're delighted to announce that @mforss_ has signed a new long-term deal through to 2⃣0⃣2⃣6⃣#BrentfordFC #Forss2026 pic.twitter.com/0Oe77LMS35