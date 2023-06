BVB: Die Zahlen zum Nmecha-Deal

Felix Nmecha hat Borussia Dortmund sein Jawort gegeben. Die ‚WAZ‘ kennt die dazugehörigen Zahlen. Der Tageszeitung zufolge soll der Mittelfeldspieler bei den Schwarz-Gelben künftig rund sechs Millionen Euro verdienen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Auch in Sachen Ablösesumme wartet die ‚WAZ‘ mit neuen Informationen auf. Bislang war die Rede davon, dass die Dortmunder 15 bis 30 Millionen Euro auf den Tisch legen müssen, um den Bruder von Stürmer Lukas Nmecha an Bord zu holen. Die endgültige Summe soll sich auf „um die 25 Millionen Euro“ belaufen. Die ‚Ruhr Nachrichten‘ verweisen jedoch auf die Forderung des VfL Wolfsburg in Höhe von 30 Millionen Euro.

Lese-Tipp

Unbehaun verlässt Dortmund

Gespräche wegen homophoben Posts

Grundsätzlich, so der Tenor, wäre es „eine Überraschung, wenn der Wechsel noch scheitert“. Dessen ungeachtet wird der Transfer nicht ohne Nebengeräusche über die Bühne gehen. Nmecha teilte in seiner Instagram-Story kürzlich homophobe Inhalte des US-Amerikaners Matt Walsh, der sich selbst als „theokratischen Faschisten“ bezeichnet und sich öffentlich gegen LGBTQ-Rechte stellt. Der BVB dagegen verschreibt sich den Werten Weltoffenheit und Toleranz.

Unter der Anzeige geht's weiter

Dementsprechend waren die Ansichten des designierten Neuzugangs auch Thema bei den Gesprächen über einen Wechsel ins Ruhrgebiet. Wie die ‚WAZ‘ und die ‚Ruhr Nachrichten‘ übereinstimmend berichten, konnte Nmecha den Verantwortlichen nachhaltig vermitteln, dass auch er die Vereinswerte vertritt.

Nichtsdestotrotz wird die Verpflichtung des Rechtsfußes in Fankreisen äußert kritisch beäugt. Bei Instagram veröffentlichte der 22-Jährige vor knapp zwei Wochen ein Statement, in dem er die Vorwürfe thematisiert und von sich weist.