VfB: Aidonis im Sommer weg

Antonis Aidonis (21) steht beim VfB Stuttgart vor dem Abflug. Nach Informationen von ‚Sky‘ wird der im Sommer auslaufende Vertrag nicht verlängert und der Innenverteidiger den Verein nach der Saison verlassen. Interesse an Aidonis sollen Vereine aus Österreich und der zweiten Bundesliga bekunden, der 1. FC Kaiserslautern und Jahn Regensburg fragten laut ‚Sky‘ schon in der Vergangenheit an.

Unter der Anzeige geht's weiter

Der ehemalige deutsche Junioren-Nationalspieler mit griechischen Wurzeln war 2018 von der TSG Hoffenheim in die VfB-Jugend gewechselt. Für die Stuttgarter Profis kam Aidonis nur zweimal zum Einsatz. In der vergangenen Saison war der Rechtsfuß an Dynamo Dresden verliehen.

Lese-Tipp

Absprache mit dem VfB: Sosa unterstreicht Wechselwunsch