Bundesliga

BVB: Süle fällt aus

von Lukas Weinstock - Quelle: Ruhr Nachrichten
Niklas Süle im Trainingslager des BVB in Marbella @Maxppp
Union Berlin 0-3 BVB

Borussia Dortmund muss im heutigen Auswärtsspiel bei Union Berlin (18:30 Uhr) auf Niklas Süle verzichten. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ fällt der 30-jährige Innenverteidiger aufgrund von Rückenproblemen aus.

Borussia Dortmund
⚠️ Dortmunds Starter an der Alten Försterei!

#FCUBVB
Für Süle übernimmt Emre Can den rechten Part in der Dreierkette. In der Offensive setzt Trainer Niko Kovac auf das Trio Maximilian Beier (23), Fábio Silva (23) und Serhou Guirassy (29).

Bundesliga
BVB
Niklas Süle

Bundesliga
BVB Logo BV Borussia 09 Dortmund
Niklas Süle Niklas Süle
