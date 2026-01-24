BVB: Süle fällt aus

Borussia Dortmund muss im heutigen Auswärtsspiel bei Union Berlin (18:30 Uhr) auf Niklas Süle verzichten. Laut den ‚Ruhr Nachrichten‘ fällt der 30-jährige Innenverteidiger aufgrund von Rückenproblemen aus.

Für Süle übernimmt Emre Can den rechten Part in der Dreierkette. In der Offensive setzt Trainer Niko Kovac auf das Trio Maximilian Beier (23), Fábio Silva (23) und Serhou Guirassy (29).