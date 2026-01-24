Eintracht droht bittere Transfer-Schlappe

Eintracht Frankfurt wird im Rennen um Sean Steur von Ajax Amsterdam aller Voraussicht nach leer ausgehen. Wie ‚Voetbal International‘ berichtet, liegt dem Mittelfeldspieler ein Verlängerungsangebot bis 2030 vor. Eine grundsätzliche Einigung bestehe bereits, lediglich Details seien noch zu klären.

Die Eintracht wollte den 18-Jährigen unbedingt und soll sogar schon Verhandlungen mit Steur geführt haben. Offenbar ohne Erfolg, vorerst darf sich Ajax weiter am talentierten Eigengewächs erfreuen.