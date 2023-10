Arsenal: Neuer Vorstoß bei Neto?

Der FC Arsenal behält Pedro Neto nach gescheiterten Anläufen im Sommer und im Vorjahres-Transferfenster 2022 weiterhin im Auge. Dem ‚Mirror‘ zufolge könnten die Gunners im Januar einen neuen Versuch beim 23-jährigen Angreifer der Wolverhampton Wanderers unternehmen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie schon in der Vergangenheit sei aber anzunehmen, dass sich die Verkaufsbereitschaft der Wolves arg in Grenzen hält. Neto, 2019 für 18 Millionen Euro von Lazio Rom gekommen, steht noch langfristig bis 2027 unter Vertrag. In der laufenden Saison kommt der Portugiese auf fünf Scorerpunkte (ein Tor, vier Assists) in sieben Ligaspielen.