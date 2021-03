Pjanic: Eine Bitte an Koeman

Miralem Pjanic wünscht sich mehr Vertrauen von seinem Trainer Ronald Koeman. Von der ‚Mundo Deportivo‘ befragt, was ihm beim FC Barcelona fehlt, erklärt der Mittelfeldspieler: „Kontinuität, mal zwei, drei Partien, um mein Spiel zu zeigen. Das benötigt jeder Spieler. Ich werde aber weiterhin im Training für diese Chance arbeiten.“

In den zurückliegenden drei Ligaspielen saß Pjanic jeweils 90 Minuten auf der Bank. Insgesamt stand der 30-Jährige in der laufenden Saison in der Primera División nur sechsmal in der Startelf der Blaugrana. Längst wird über eine Trennung im Sommer spekuliert. Das hohe Gehalt des Bosniers dürfte es aber erschweren, einen Abnehmer zu finden.