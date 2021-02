Pjanic: Zehn komplizierte Millionen

Miralem Pjanic nimmt beim FC Barcelona nicht die Rolle ein, die man dem zentralen Mittelfeldspieler zugedacht hat. Wie die ‚Mundo Deportivo‘ und die ‚Sport‘ unisono berichten, denken die Katalanen deshalb darüber nach, sich schon im Sommer von dem 30-Jährigen zu trennen. Vor allem das Gehalt des Bosniers sorgt für Sorgenfalten rund um das Camp Nou.

Unter der Anzeige geht's weiter

Pjanic kassiert den Berichten zufolge rund zehn Millionen Euro pro Saison. Eine Summe, die Barça schwer belastet. Und die gleichzeitig dafür sorgt, dass es problematisch sein dürfte, einen Abnehmer zu finden. In der laufenden Saison stand Pjanic nur in fünf Ligaspielen in der Startelf von Ronald Koeman.