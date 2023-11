Griezmann zu United-Gerüchten: „Will eine Klub-Legende werden“

Die Fans von Atlético Madrid erfreuen sich seit geraumer Zeit an Antoine Griezmann in Höchstform. Der französische Nationalspieler ist ein existenzieller Baustein im Team von Trainer Diego Simeone und absoluter Leistungsträger. Zuletzt wurde der 32-Jährige mit einem möglichen Wechsel zu Manchester United in Verbindung gebracht. Davon will Griezmann, der noch bis 2026 an Atlético gebunden ist, aber nichts wissen.

Der ‚Marca‘ erklärt Griezmann: „Ich will eine Klub-Legende werden. Ich weiß, dass ich es mir verdienen muss. Nun habe ich viele Ziele für dieses Jahr, aber ja, ich will die Liga gewinnen. Das ist mir noch nie gelungen, deshalb wäre ich sehr glücklich darüber.“ Einen nationalen Meistertitel durfte Griezmann tatsächlich noch nie in die Luft strecken. Derzeit liegt Atleti mit sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer FC Girona auf Rang vier und ist damit noch im Titelrennen der laufenden Saison.

Dass der Spielmacher in Kürze auch den Torrekord von Luis Aragonés knacken kann, wird ihm bei seinen Zielen in die Karten spielen. Die Ikone der Rojiblancos erzielte 173 Treffer, Griezmann steht aktuell bei 169 Toren. Es dürfte nicht mehr lange dauern, bis der Linksfuß an der Spitze des Rankings steht. Und seine Tore werden Atlético mit Sicherheit auch dabei helfen, noch ein Wörtchen um den Meistertitel mitzureden.