„Atmosphärische Störungen“ beim BVB?

Am Ende konnte man bei Borussia Dortmund noch froh sein, dass der 1. FC Heidenheim keine seiner zahlreichen guten Kontermöglichkeiten in der Schlussphase zielgerichtet ausspielte. Sonst hätte statt des ohnehin schon enttäuschenden 2:2 eine 2:3-Niederlage gegen den tapferen Aufsteiger gestanden.

Doch es ist nicht nur die bedenkliche sportliche Verfassung, die Fragen aufwirft. ‚Sport1‘ berichtet von „atmosphärischen Störungen unter den BVB-Verantwortlichen“, von denen bisweilen die Rede sei.

Álvarez-Veto ein Ärgernis?

Der TV-Sender führt aus: Die Lage sei angespannt zwischen den Entscheidungsträgern – und das nicht erst seit dem geplatzten Transfer von Edson Álvarez (25). Mit dem Mexikaner war sich Sebastian Kehl bereits einig. Trainer Edin Terzic legte dann allerdings sein Veto ein mit dem Verweis auf Emre Can (29), den er schließlich sogar zum Kapitän beförderte.

Nach aktuellem Stand muss man diese Maßnahme zumindest hinterfragen, denn Can scheint dieses Amt schier zu erdrücken. Als Sechser will der ehemalige Münchner so gut wie jeden Angriff initiieren, wirkt mit dem Ball am Fuß aber häufig überfordert und vernachlässigt als Konsequenz die intensive Defensivarbeit, die ihn in der Rückrunde der vergangenen Saison noch so ausgezeichnet hatte.

Füllkrug-Transfer blockiert

Klar ist: Der Kader birgt zahlreiche Baustellen, die Kehl im Sommer nicht beheben konnte. In der letzten Reihe fehlt ein Innenverteidiger, dazu stehen zahlreiche Außenverteidiger zur Verfügung, die eigentlich verkauft werden sollten. Die Verpflichtung von Niclas Füllkrug (30) bringt zwar zusätzliche sportliche Qualität, blockiert aber nachhaltig die Entwicklung von Youssoufa Moukoko (18) und sorgte zudem dafür, dass kein Abwehrspieler mehr geholt werden konnte.

Terzic obliegt es nun, aus dem vorhandenen Personal wieder eine ähnlich gut funktionierende Einheit wie in der vergangenen Saison zu formen. Leicht wird das nicht, denn mit Jude Bellingham (20) fehlt ein Alleskönner, der nicht zuletzt Can viel Arbeit (mit dem Ball) abnahm.