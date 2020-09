Bilbao pokert: Martínez-Transfer wackelt

Bis zur Verpflichtung von Corentin Tolisso im Jahr 2017 war Javi Martínez der teuerste Spieler der bayrischen Vereinshistorie. 40 Millionen Euro hatte der FC Bayern 2012 an Athletic Bilbao überwiesen. Und zumindest einen Teil dieser Summe will der Triple-Sieger nun zurück.

Wie ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ berichten, verfolgen die Basken aber andere Pläne. Demnach hofft der La Liga-Klub darauf, dass Martínez seinen Vertrag in München auflöst und demnach ablösefrei zu haben ist. Das eingesparte Geld soll dafür genutzt werden, die Gehaltswünsche des 32-Jährigen zu erfüllen. Sollte eine Ablöse fällig werden, müsste sich Martínez mit deutlich reduzierteren Bezügen begnügen, heißt es.

Bayern fordern bis zu zehn Millionen

Auf Gegenliebe werden die Vorstellungen der Basken nicht stoßen. Wie der ‚kicker‘ berichtet, fordern die Bayern zwischen sieben bis acht Millionen, ‚Spox.com‘ und ‚Goal.com‘ gehen gar von zehn Millionen Euro aus. In München steht Martínez noch bis zum kommenden Jahr unter Vertrag.

„Ich kann die Dinge nicht immer ganz so nachvollziehen. Auch dass Javi Martínez quasi schon weg war, hat mich ein bisschen gewundert, obwohl er noch bei uns im Kader ist“, reagierte Hansi Flick am gestrigen Mittwoch verwundert und fügte an: „Ich bin froh, dass Javi da ist.“ Beim heutigen Supercup gegen den FC Sevilla gehört der Defensiv-Allrounder zum Aufgebot des Champions League-Siegers.