Gladbach an England-Youngster Offiah dran

Kein Bundesligist – noch nicht einmal der FC Bayern – verzichtet mehr auf die Suche nach formbaren Rohdiamanten im In- und Ausland. Sind sie früh genug dran, können auch kleine Vereine die Stars von morgen zu sich locken. In den vergangenen Jahren ist dabei besonders das nachwuchsstarke Fußball-Mutterland England in den Fokus deutscher Klubs gerückt.

Zu den ganz kleinen Vereinen gehört Borussia Mönchengladbach zwar nicht, doch haben sich auch die Fohlen im Aufspüren hoffnungsvoller Talente immer wieder hervorgetan. Neu im Visier der Fohlen ist nach FT-Informationen Odell Offiah aus der U18 von Premier League-Vertreter Brighton & Hove Albion.

Technik, Übersicht & Ruhe

Dort glänzt der Engländer in der Abwehrzentrale der jungen Seagulls mit starker Technik, Spielübersicht und Ruhe am Ball wie im Zweikampf. Offiah gehört zu den Säulen seiner Mannschaft, die in der U18-Premier League gegenwärtig einen beachtlichen fünften Platz belegt und sich auf Augenhöhe mit dem Nachwuchs der Topklubs präsentiert.

Wie FT erfuhr, sind die Gladbacher Scouts längst auf den 18-Jährigen aufmerksam geworden und beobachten seinen Werdegang ganz genau. Noch hat Offiah keinen Profi-Vertrag in der Tasche, was Brighton unbedingt ändern möchte. Bleibt eine Einigung aus, könnte die Borussia der große Nutznießer sein und das Abwehr-Juwel gegen eine kleine Ausbildungsentschädigung an den Niederrhein locken.