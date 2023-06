Skhiri-Ersatz: Köln holt Christensen

Der 1. FC Köln holt den nächsten Neuzugang an Bord. Mittelfeldspieler Jacob Christensen wechselt in die Domstadt und erhält bei den Geißböcken einen Vertrag bis 2026. Eine Ablöse wird nicht fällig, der 21-Jährige verlässt den FC Nordsjaelland ablösefrei.

„Jacob Christensen ist einerseits noch ein sehr junger Spieler, bringt andererseits aber schon die Erfahrung von über 150 Profi-Einsätzen mit. Aber nicht nur deshalb, sondern unter anderem auch wegen seiner technischen Versiertheit und seiner Fähigkeit ein Spiel im Aufbau zu lenken, trauen wir ihm den Sprung in die 1. Bundesliga zu“, so Geschäftsführer Christian Keller.

Und weiter: „Natürlich wird sich Jacob dazu zunächst an die höhere Spielintensität anpassen müssen. Unser Trainerteam wird ihn dafür bestmöglich fordern und fördern.“

Skhiri-Nachfolger

Beim FC folgt der Däne auf Ellyes Skhiri (28), der den Bundesligisten im Sommer ablösefrei verlässt. Ähnlich wie der Tunesier ist Christensen ein Rechtsfuß. In der abgeschlossenen Saison war der ehemalige Juniorennationalspieler in 37 Einsätzen an acht Treffern direkt beteiligt (ein Treffer, sieben Vorlagen).