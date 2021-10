Konkrete Gespräche: Europas Topklubs steigen in Adeyemi-Poker ein

Dass Karim Adeyemi seinen nächsten Karriereschritt am liebsten in der deutschen Bundesliga machen würde, ist Konsens unter den hiesigen Berichterstattern. Was die europäische Konkurrenz so zu bieten hat, will sich der Nationalstürmer aber zumindest einmal anhören.

Unter der Anzeige geht's weiter

Wie ‚Sky‘ berichtet, sind nämlich die Madrider Klubs Real und Atlético sowie der italienische Meister Inter Mailand ins Rennen um den 19-jährigen Angreifer von RB Salzburg eingestiegen. Für die kommende Woche seien bereits „konkrete Gespräche“ anberaumt. Das Trio stößt bekanntermaßen auf deutsche Konkurrenz. Erst am Wochenende traf sich der FC Bayern mit Adeyemis Vertretern.

Beste Karten für den BVB

Auch RB Leipzig ist interessiert und könnte einmal mehr die kurzen Drähte nach Salzburg nutzen. Die besten Karten schien zuletzt aber Borussia Dortmund zu haben. Nun sind weitere Großkaliber mit von der Partie. Auch bei englischen Topklubs war Adeyemi schon gehandelt worden.

Übrigens: Zuletzt sickerte durch, dass die Bayern Adeyemi am liebsten schon im Winter kaufen und anschließend noch ein halbes Jahr in Salzburg parken würden. Diesen Plan haben die Münchner laut ‚Sky‘ aber nicht exklusiv, vielmehr schwebe besagtes Modell allen Interessenten vor.