Tottenham: Bentancur erleidet Kreuzbandriss

Bittere Nachricht für Tottenham Hotspur: Die Londoner müssen für den Rest der Saison auf Mittelfeldspieler Rodrigo Bentancur verzichten. Wie die Spurs bekanntgeben, hat sich der 25-jährige Sechser einen Kreuzbandriss zugezogen und wird bis auf Weiteres ausfallen. Bentancur hatte sich die Verletzung während der 1:4-Niederlage gegen Leicester City am Wochenende zugezogen.

In der 14. Spielminute hatte der Uruguayer die Spurs noch mit seinem sechsten Saisontreffer in Führung gebracht, in der 65. Spielminute musste Bentancur dann verletzt vom Platz. Für Tottenham wird die Personallage in der Zentrale damit immer prekärer. Auch bei Yves Bissouma ist derzeit kein Zeitpunkt für dessen Rückkehr abzusehen. Der 26-Jährige musste sich jüngst einer OP am Knöchel unterziehen.

