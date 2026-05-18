Schalke: Sylla-Preis fällt

Um Moussa Sylla aus Gelsenkirchen zu lotsen, müssen andere Vereine nicht mehr so tief in die Taschen greifen. Aus dem ‚Sky‘-Podcast ‚Schalker Markt‘ geht hervor, dass der FC Schalke 04 dazu bereit wäre, den 26-jährigen Torjäger abzugeben, wenn ein Klub drei bis vier Millionen Euro Ablöse bietet.

Unter der Anzeige geht's weiter

Interessenten für Sylla soll es geben, namentlich genannt werden die betroffenen Vereine im Podcast aber nicht. Im Winter stand der Stürmer vor einem Transfer in die Major League Soccer, der Wechsel scheiterte aber letztlich an angeblichen Problemen beim Medizincheck.