Guardiola verliert die Geduld | Holt Real im Schlussspurt Mbappé?

City braucht Kane nicht

Der Poker um Harry Kane (28) zieht sich weiter wie Kaugummi. Manchester City ist dem Vernehmen nach dazu bereit, bis zu 175 Millionen Euro für den Stürmer hinzublättern, Spurs-Boss Daniel Levy bleibt hart. Ganz zum Ärger von Pep Guardiola, der so langsam die Geduld zu verlieren scheint. So sagte der Spanier zuletzt, dass er „den Stürmer der Spurs nicht braucht und bereits mit seinem City-Team zufrieden“, ist wie der ‚Daily Mirror‘ zitiert. Grund genug für die englische Boulevardzeitung zu titeln „Pep ist ohne Harry glücklich“. In die gleiche Kerbe springt auch der ‚Daily Star‘ mit der Titelseite: „Kein Kane, keine Sorgen für Pep“. Noch einen Schritt weiter geht der ‚Daily Express‘, der spekuliert, dass „City weiterziehen könnte“ und sich einen anderen Stürmer schnappt. Alles nur Teil des Pokerspiels oder legt City den Fall Kane bald wirklich zu den Akten?

„Die Meister“ kehren zurück

Als „die Meisterschaft der Champions“ bezeichnet die ‚Gazzetta dello Sport‘ die heute startende Serie A in ihrer aktuellen Ausgabe in Anlehnung an den EM-Triumph der italienischen Nationalmannschaft. Der ‚Corriere dello Sport‘ glaubt, dass der internationale Erfolg das etwas angestaubte Image der Liga wieder aufpolieren wird: „Meisterschaftsbeginn nach dem Euro-Triumph: Die Serie A steht wieder im Blickpunkt der Öffentlichkeit“. Schließlich ist die aktuelle Saison auch „eine Serie A der Meister“, wie der Kurier bemerkt.

Reals neuer Mbappé-Plan

Kaum ein Tag vergeht, ohne dass Real Madrid einen neuen Plan ausgeheckt haben soll, wie man Kylian Mbappé schnellstmöglich an Bord holen kann. So auch heute: Laut der spanischen ‚as‘ halten die Königlichen momentan die Füße still, damit sich der 22-Jährige auf das Sportliche konzentrieren kann. Nachdem Paris St. Germain jedoch am 29. August gegen Stade Reims gespielt hat und sich die Spieler in die Länderspielpause verabschiedet haben, möchte Real dem Bericht zufolge nochmal alle Hebel in Bewegung setzten. 48 Stunden bleiben dann noch, bis das Transferfenster schließt. Gelingt der große Coup im Schlusssprint?