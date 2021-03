Koeman hofft auf Messi-Verbleib

Ronald Koeman hat Lionel Messi für die kommende Saison noch nicht abgeschrieben. Auf der obligatorischen Pressekonferenz vor dem Champions League-Spiel gegen Paris St. Germain (Mittwoch, 21 Uhr) gab der Trainer des FC Barcelona zu Protokoll: „Hoffentlich geht er den Weg mit uns weiter.“ Ein Abschied von La Pulga, dessen Vertrag ausläuft, ist für den Niederländer also noch nicht in Stein gemeißelt.

Dass Messi eine gemeinsame Vergangenheit mit dem neuen Barça-Präsidenten habe, sei „positiv“, so Koeman. Der am Sonntag gewählte Joan Laporta war bereits von 2003 bis 2010 an der Spitze des Klubs und blickt auf eine gemeinsame erfolgreiche Historie mit Messi zurück. Ob das ausreicht, um den Argentinier zu halten, bleibt vorerst offen.