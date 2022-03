Transfer-Rückpass: 18 Klubs, 18 News

FC Bayern

Der FC Bayern zögert bei Top-Stürmer Robert Lewandowski (33). Bisher fanden noch keine Gespräche wegen einer Vertragsverlängerung statt. Dies gab sein Berater Pini Zahavi gegenüber dem ‚kicker‘ bekannt. Laut Journalist Jan Aage Fjörtoft sollen die Bayern nach wie vor daran interessiert sein Erling Haaland (21) zu verpflichten. Um den Kauf stemmen zu können, müssten sie Lewandowski im Sommer verkaufen.

Unter der Anzeige geht's weiter

Borussia Dortmund

Die ‚WAZ‘ berichtet, dass man in Dortmund nicht mehr mit einem Verbleib von Erling Haaland (21) rechnet. Wohin er wechselt, ist aber nach wie vor offen. Manchester City und nach FT-Informationen Real Madrid sind die aussichtsreichsten Kandidaten. Der FC Bayern hat sich dem Vernehmen nach aus dem Wettrennen verabschiedet.

Bayer Leverkusen

Moussa Diaby (22) spielt eine herausragende Saison und sich damit auf die Wunschzettel einiger Vereine. Einem Bericht von ‚Sport1‘ zufolge sollen nun auch der FC Arsenal und Manchester United am Franzosen interessiert sein. Das Interesse von Newcastle United, ebenso wie ein angebliches Angebot über 60 Millionen Euro, ist schon länger bekannt. Sollte Diaby gehen, könnte Carles Pérez (24) von der AS Rom ein möglicher Ersatz sein.

RB Leipzig

André Silva (26), vergangenen Sommer aus Frankfurt gekommen, blüht unter Domenico Tedesco wieder auf. „In dem Stil, wie wir jetzt spielen, habe ich mehr Kraft und Fokus, um anzugreifen und besser in meinen Bereichen des Spielfeldes zu agieren, nah am Sechzehner, oder beim Sichern der Bälle oder um dem Team zu helfen, hoch zu stehen und tief zu spielen“, gab er gegenüber ‚RBLive‘ an. Nach anfänglichen Problemen unter Ex-Trainer Jesse Marsch steht der Portugiese mittlerweile bei 15 Saisontoren.

SC Freiburg

Nico Schlotterbeck (22) steht seit Wochen auf dem Zettel verschiedener Top-Vereine. Sowohl im In- als auch im Ausland wird um den Innenverteidiger gebuhlt. Dass solche Spekulationen und Schlagzeilen nicht spurlos an ihm vorbeigehen, ist nicht überraschend. Die ‚FAZ‘ berichtet, dass Schlotterbeck diese Aufmerksamkeit einerseits glücklich macht, andererseits aber auch Druck aufbaut.

TSG Hoffenheim

David Raum (23) soll spätestens seit seiner Vorlage zum Führungstreffer gegen den FC Bayern (1:1) auf dem Zettel der Münchner stehen. Die spanische ‚as‘ berichtet davon, dass „mehrere Teams“ den Linksverteidiger beobachten. Wie viel am Interesse des Rekordmeisters dran ist, wird sich noch zeigen.

1. FC Köln

Der 1. FC Köln steht kurz davor, Leihspieler Luca Kilian von Mainz 05 fest zu verpflichten. Der 22-jährige Innenverteidiger ist Stammspieler unter FC-Trainer Steffen Baumgart und kann für eine festgeschrieben Ablöse von zwei Millionen Euro verpflichtet werden. Der ‚kicker‘ berichtet bereits von Gesprächen zwischen Kilian und den Kölner Verantwortlichen.

Union Berlin

Kapitän Christopher Trimmel (35) und Stammtorwart Andreas Luthe (35) bleiben Union Berlin erhalten. Nach einem Bericht des ‚kicker‘ verlängerten sich die Verträge der beiden Routiniers durch eine einsatzgebundene Klausel bereits vor einigen Wochen.

Eintracht Frankfurt

Eintracht Frankfurt und Tuta (22) befinden sich weiter in Gesprächen. Sportvorstand Markus Krösche gegenüber ‚Sport1‘: „Wir befinden uns in einem guten Austausch mit Tuta und seinem Berater. Ich bin mir sicher, dass wir eine Lösung hinbekommen.“ Laut Einschätzung des Sportsenders könnte besagte Lösung auch ein Verkauf des Innenverteidigers sein, sollte man sich nicht auf eine Verlängerung des 2023 auslaufenden Vertrages einigen können.

1. FSV Mainz 05

Mainz 05 hat zwei 16-jährige Talente mit „langfristigen Verträgen“ ausgestattet. Nelson Weiper und Philipp Schulz waren bisher bis 2023 an die Rheinhessen gebunden.

Unsere Talente Philipp Schulz und Nelson Weiper erhalten langfristige Profi-Verträge bei Mainz 05! 📝 Wir sind stolz auf euch und auf unsere Nachwuchsarbeit! 💪



🔴⚪ Die komplette Meldung gibt es auf unserer Webseite: https://t.co/7Ng48e0w5q#Mainz05 #M05 #Mainz05nachwuchs pic.twitter.com/dNP4oxWR6V — 1. FSV Mainz 05 (@1FSVMainz05) March 18, 2022

VfL Bochum

Danny Blum und der VfL Bochum gehen nach der Saison wohl getrennte Wege. Nach ‚kicker‘-Informationen scheint sich herauszukristallisieren, dass der Vertrag mit dem 31-Jährigen nicht über den Sommer hinaus verlängert wird.

VfL Wolfsburg

Patrick Wimmer (20) von Arminia Bielefeld und Rubén Vargas (23) vom FC Augsburg sollen auf dem Zettel des VfL Wolfsburg stehen. Da beide aber noch bis 2025 an ihren jeweiligen Verein gebunden sind, werden die finanziellen Möglichkeiten der Wölfe eine Verpflichtung nur im Falle eines Abstiegs der beiden Klubs erlauben.

Borussia Mönchengladbach

Die ‚Bild‘ berichtet, dass sowohl Alassane Plea (29), als auch Marcus Thuram (24) Breel Embolo (25) und Ramy Bensebaini (26) im Sommer gehen sollen. Alle vier Verträge laufen 2023 aus, das heißt nur im kommenden Sommertransferfenster könnte Gladbach noch Transfererlöse mit diesen Spielern erzielen.

FC Augsburg

Der FC Augsburg würde Arne Maier (23) im Falle des Klassenerhalts gerne fest verpflichten. Momentan spielt der Mittelfeldspieler auf Leihbasis in Augsburg. Sein Stammverein ist Hertha BSC. Laut ‚kicker‘ ist das Ziehen der Kaufoption „eine Formalie.“

Arminia Bielefeld

Joakim Nilsson (28) wird Arminia Bielefeld laut ‚Transfermarkt.us‘ in Richtung St. Louis SC verlassen. Fehlen soll lediglich die Unterschrift, die den Deal besiegelt. Damit wäre der Schwede bereits der vierte Profi aus der Bundesliga, der vom künftigen MLS-Klub aus Missouri geholt wird.

VfB Stuttgart

Thomas Hitzlsperger, der bisherige Vorstandsvorsitzende, wird den VfB Stuttgart am 31. März vorzeitig verlassen. Eigentlich lief sein Vertrag noch bis zum 31. Oktober. Sein Nachfolger Alexander Wehrle wird ab kommenden Montag seine Arbeit aufnehmen.

ℹ Einvernehmliche Vertragsauflösung zum 31. März: @ThomasHitz übergibt an Alexander #Wehrle. Bereits am 21. März übernimmt Alexander Wehrle die Position des Vorstandsvorsitzenden. Vielen Dank und alles Gute für die Zukunft, Thomas. 🙏

🧾👇 https://t.co/ff9JJHXq4j #VfB — VfB Stuttgart (@VfB) March 17, 2022

Hertha BSC

Felix Magath übernimmt Hertha BSC bis Saisonende. Damit folgt er auf Tayfun Korkut, der Pal Dardai ersetzt hatte. Der 68-Jährige soll die Alte Dame in den verbleibenden acht Spieltagen zum Klassenerhalt führen. Gelingt ihm dies, winkt Magath der ‚Sport Bild‘ zufolge eine Prämie von 1,5 Millionen Euro.

"Wir werden mit diesem Kader den Klassenerhalt schaffen!" Felix #Magath sprach bei seiner Vorstellung über seine Erwartungen, das neue Team sowie Disziplin und Trainingsmethoden. 🎙️ Alle wichtigen Aussagen: https://t.co/6dyiOGe4vO ⬅️#GemeinsamHertha #HaHoHe pic.twitter.com/BiXXWPZKzd — Hertha BSC (@HerthaBSC) March 14, 2022

Greuther Fürth

Gegenüber dem ‚Bayrischen Rundfunk‘ betont Sportdirektor Rachid Azzouzi, dass es keine Zweifel an Trainer Stefan Leitl gibt. Man würde mit ihm auch in Liga zwei gehen: „Der Trainer hat Vertrag, und ich plane mit dem Stefan die neue Saison. Das ist der Stand jetzt, und ich gehe davon aus und bin relativ sicher, dass wir nächstes Jahr nochmal zusammenarbeiten werden.“

FT-Meinung